카카오게임즈는 올해 3분기 영업이익이 427억원으로 전년 동기 대비 101.31% 증가했다고 3일 공시했다.

매출은 4662억원으로 전년 동기 대비 209.69% 증가했다. 당기순이익은 443억원으로 같은 기간 64.44% 늘었다.

