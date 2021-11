인천시, 외국인 주민 자녀도 보육재난지원금 10만원 준다

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 외국인 가정에서 양육하는 아동에게도 1인당 10만원의 보육재난지원금을 지급한다.

3일 시에 따르면 지원 대상은 인천에서 91일 이상 거주하고, 지난 8월 31일 이전 외국인 등록을 마친 주민의 자녀 중 어린이집이나 유치원을 다니지 않는 만 0∼6세(2015년 1월 이후 출생) 아동이다.

오는 8∼19일 담당 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 개별 신청하면 이달 말 신청 계좌로 아동 1명당 10만원이 지급된다.

앞서 인천시와 시교육청은 코로나19 장기화에 따라 어린이집·유치원에 다니는 아동과 내국인 가정에서 양육하는 아동에게 지원금을 지급했지만, 외국인 가정에서 양육하는 아동 2758명은 지원 대상에 제외됐다.

이에 인천시의회는 동일한 보육재난 상황에서 외국인 자녀에 대한 불합리한 차별로 형평성 문제를 유발할 수 있다며 지난달 20일 '외국인 주민과 다문화가족 지원 조례'를 개정해 재난지원금 지급 근거를 마련했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr