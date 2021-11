대구혁신도시 내 공동직장어린이집 착공

한국산업단지공단 등 8개 기관 협업

[아시아경제 김철현 기자] 대구혁신도시 내 입주 기관과 기업, 지역주민을 위한 공동직장어린이집이 마련된다. 한국산업단지공단(이사장 김정환)은 3일 대구혁신도시 신서중앙공원 현장에서 '대구혁신도시 공동직장어린이집' 착공식을 개최했다고 밝혔다.

대구혁신도시 공동직장어린이집은 한국산업단지공단, 대구경북첨단의료산업진흥재단, 한국교육학술정보원, 한국뇌연구원, 한국사학진흥재단, 한국산업기술평가관리원, 한국지능정보사회진흥원 등 대구혁신도시 입주 7개 공공기관과 입주기업인 레피오가 컨소시엄을 구성하고 공동으로 추진하는 사업이다.

근로복지공단에서 국비 20억7000만원을 지원하고 대구시는 건립 부지와 건립비를 제공하며 8개 참여기관도 함께 건립비용을 분담한다. 한국산업단지공단은 어린이집 건립 주관기관으로 건축공사와 운영을 맡는다.

공동직장어린이집은 대구 혁신도시 신서 중앙공원 내 720㎡의 부지에 연면적 1494㎡, 3층 규모로 건립되며 총 사업비 45억9000만원이 투입된다. 내년 8월에 준공하고 11월에 개원할 예정으로 만 5세 이하의 원아 150명을 모집해 운영할 예정이다.

공동직장어린이집 건립으로 대구혁신도시 입주기관 직원들의 보육 부담도 줄이면서 일과 가정 양립 문화 조성에도 도움이 될 것으로 기대된다. 김정환 한국산업단지공단 이사장은 "앞으로도 지역사회와 상생하고 참여 기관들과 함께 공공기관으로서 사회적 책임 구현에 최선을 다하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr