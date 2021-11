SK E&S, 상생협력을 통한 '탄소중립' 해결책 모색…대통령표창 수상

탄소중립·수소경제 등 환경·사회 문제 해결 노력 인정받아

[아시아경제 황윤주 기자] SK E&S가 중소기업과의 자발적 상생협력 노력을 통해 '탄소중립 실현', '수소경제 활성화' 등 환경·사회 문제 해결을 위해 노력한 공로를 인정받아 '동반성장 유공 기업'으로 선정됐다.

SK E&S는 3일 중소벤처기업부가 주최하고 동반성장위원회, 대·중소기업·농어업협력재단이 주관하는 '2021년도 동반성장 주간 기념행사'에서 '대·중소기업 상생협력 분야' 대통령표창을 수상했다고 밝혔다.

동반성장주간 기념행사는 대·중소기업간 동반성장을 촉진하고 국민적 이해와 관심을 증진하기 위해 매년 개최되는 법정 행사다. 올해 행사에서 SK E&S는 상생의 힘을 통해 기업의 경쟁력을 강화하고 국가 경제발전에 기여한 공로로 단체 부문 최고 훈격인 대통령표창을 수상했다.

SK E&S는 상생협력기금을 활용해 ESG 관점에서 다양한 환경 관련 사회문제를 해결할 수 있는 기술력을 가진 혁신 중소기업을 발굴·지원해 온 노력을 인정받았다.

먼저 SK E&S는 탄소중립 실현의 핵심 수단인 탄소 포집·활용·저장 기술(CCUS) 분야의 유망 중소기업을 대상으로 기술 고도화를 위한 연구개발(R&D) 비용을 지원 중이다. 친환경 미래 에너지인 수소 생산과 액화천연가스(LNG) 발전에 최적화된 이산화탄소 흡수제 개발 및 실증·상용화를 지원함으로써 온실가스의 실질적 감축에 기여할 수 있는 해법을 마련할 수 있을 것으로 기대된다.

아울러 미래 첨단기술인 액화수소 연료전지 드론 개발 스타트업의 연구개발 지원을 통해 수소 생태계 경쟁력 강화를 위한 노력도 펼치고 있다. 또한 유망 벤처기업을 발굴해 친환경 발전소 구축에 필요한 소재·부품·장비 국산화를 돕고, 중소업체의 에너지 진단과 노후설비 교체 등 에너지 효율 개선을 통해 온실가스를 감축하는 방안도 추진 중이다.

