KB자산운용 '연금 삼총사' 순자산 1조원 돌파

[아시아경제 황준호 기자] KB자산운용은 타겟데이트펀드(TDF), 타겟인컴펀드(TIF), 타겟리턴펀드(TRF) 등 연금 삼총사의 순자산이 1조원(1일 현재)을 넘어섰다고 3일 밝혔다.

KB자산운용의 3개 연금 부문의 순자산은 지난해 말 3340억원에서 세 배나 늘었다. 올 초 이현승 대표 취임 후 연금 조직을 확대 개편하고 상품을 확대한 결과다. 지난해까지 단일펀드로는 국내 최대 규모인 'KB퇴직연금배당40펀드' 외에 TDF시장에서는 큰 두각을 나타내지 못했다.

KB온국민TDF는 운용 규모가 작년 말 대비 두 배 이상 늘었다. 시장점유율 상승 폭으로 보면 운용사 중 가장 높은 상승세를 나타냈다. 대표상품인 KB온국민 TDF2055의 최근 1년 수익률은 34.48%로 전체 TDF 상품 중 가장 높다. 지난 6월 서울대 안동현교수팀과 함께 개발한 ‘KB다이나믹TDF’도 조만간 본격적인 판매를 앞두고 있다. 'KB다이나믹TDF'의 수익률은 설정 이후 3.25%로 안정적으로 운용되고 있다.

TIF도 최근 안정적 자금운용을 목표로 하는 인구가 늘면서 인기다. KB자산운용은 2018년부터 'KB온국민평생소득TIF'시리즈를 운용 중이다. 'KB온국민평생소득TIF 40'의 3년 누적수익률은 24% 정도다.

정해진 목표수익률에 맞춰 운용되는 TRF도 향후 성장이 예상된다 .김민호 KB자산운용 연금WM본부 부사장은 "KB타겟리턴OCIO펀드는 목표 수익률에 맞춰 운용되기 때문에 기업이 운용하는 확정급여형(DB) 퇴직연금에 적합한 상품"이라며 "안정적인 운용성과가 쌓인다면, 향후 디폴트옵션 도입 시 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상한다"고 설명했다. KB타겟리턴안정형OCIO의 연초 이후 수익률은 6.49%이다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr