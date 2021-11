아프간 카불 군병원서 IS-K 폭탄테러…19명 사망, 50명 부상

탈레반 "테러 현장서 IS-K 대원 5명 사살"

옛 아프간 정부군, IS-K로 유입...전력 강화

[아시아경제 이현우 기자] 아프가니스탄 수도 카불에서 극단주의 국제 테러조직인 이슬람국가(IS)의 테러로 추정되는 폭탄테러가 발생해 최소 19명이 숨지고 50명이 다친 것으로 알려졌다. IS의 아프간 현지 조직인 IS호라산(IS-K)이 최근 탈레반에 추격당하던 옛 아프간 정부군을 대거 대원으로 받아들여 전력이 강화된 것으로 알려지면서 향후 테러 빈도와 규모가 더욱 커질 것으로 우려되고 있다.

2일(현지시간) 알자지라방송 등 외신에 따르면 이날 오후 1시쯤 카불 10구역에 있는 사르다르 모함마드 다우드 칸 군병원 인근에서 폭탄테러가 발생했다. 현지 주민들의 말에 의하면 폭탄테러 당시 병원입구 쪽에서 총성과 함께 두차례의 폭발음이 발생했다. 현장에서 대피한 것으로 전해진 해당 병원의 직원들은 "총성이 수분간 이어진 후 폭발음을 들었다"며 약 10분 후 또 다른 폭발이 있었다고 증언했다.

탈레반측은 이번 테러로 19명이 숨지고 50명 이상의 부상자가 발생했다고 밝혔다. 해당 병원은 400여개 이상의 병상을 갖춘 카불에서 가장 큰 병원 중 하나로 알려져 인명 피해가 컸던 것으로 알려졌다.

아직 테러 배후를 자처한 무장조직은 나오지 않은 가운데, 탈레반측은 IS-K를 배후로 지목한 것으로 알려졌다. AP통신에 따르면 IS-K는 4년 전인 지난 2017년에도 이 병원에 대해 테러를 실시, 30명 이상의 사상자가 발생한 바 있다. 탈레반측은 테러 직전 탈레반 특수부대가 IS-K 대원들과 병원에서 교전이 있었으며, 5명을 사살했다고도 밝혔다.

IS-K는 최근 탈레반에 쫓기고 있던 아프간 특수부대 병사들과 정보요원 등 옛 아프간 정부 소속 군인들을 대원으로 받아들여 전력이 크게 강화되면서 향후 테러 규모와 빈도가 더욱 늘어날 것으로 우려되고 있다. 옛 아프간 국가안보국 국장을 지냈던 라마툴라 나빌은 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 "만일 저항군이 남아 있었다면 그들은 IS에 합류했을 가능성이 높다"며 "당분간 IS는 아프간에서 탈레반 외 유일한 무장세력"이라고 설명했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr