지하철 에스컬레이터 넘어짐 사고, 7호선 가산디지털단지역 최다…원인은 '짐'

서울 지하철 에스컬레이터 넘어짐 사고 분석…최근 5년 간 사고 257건

60대 이상 어르신 사고 비중 58.4%, 손수레 사고는 제기동역 많아

[아시아경제 임철영 기자] 최근 5년 동안 서울지하철 내 에스컬레이터 넘어짐 사고가 한달에 4~5건 꼴로 발생하고 있는 것으로 나타났다. 특히 60대 이상 어르신 사고가 60%에 육박했고 손수레 등 짐이 주요 원인으로 조사됐다.

3일 서울교통공사가 2017년 1월부터 2021년 9월까지 최근 5년간 서울 지하철 내 에스컬레이터 넘어짐 사고를 집계한 결과 257건이 발생한 것으로 집계됐다. 60대 이상 어르신 사고는 150건으로 전체의 58.4%를 차지했다.

넘어짐 사고가 가장 많이 발생한 역은 13건이 발생한 7호선 가산디지털단지역이었다. 하루 수송인원이 5만 3963명으로 혼잡한 역이며, 에스컬레이터 대수 또한 12대로 많은 데다 인근 상업지역에서 물건을 사고 지하철을 타는 인원이 많은 것이 원인으로 풀이된다. 여기에 1호선과의 환승 시 어르신들이 에스컬레이터를 이용하다 발생한 사고도 많았다. 3호선 고속터미널역이 7건, 4호선 충무로역·7호선 이수역?노원역이 각각 6건으로 뒤를 이었다.

넘어짐 사고의 유형은 다양했다. 보행보조기나 물건을 가득 실은 손수레 등 큰 짐을 든 승객이 에스컬레이터에서 균형을 잡지 못하거나, 도착 시 끝부분에 있는 턱 부분에 짐이 걸려 넘어지면서 발생하는 사고가 대표적인 사례다. 이밖에 술에 취한 채 에스컬레이터를 탑승하다 손잡이를 놓치는 등 부주의로 인한 사고도 있었다.

자체 집계된 경미 사고까지 합해 개별 유형을 살펴보면 1호선 제기동역은 손수레로 인한 에스컬레이터 사고가 잦았다. 승차인원 중 어르신 비율이 51.5%로 가장 높은 데다 인근에 경동시장·약령시장 등이 위치해 물건을 사러 온 어르신들이 손수레를 끌고 에스컬레이터를 이용하다 부주의로 사고가 발생한 경우가 많았다. 까치산역과 암사역도 손수레 사고가 많았다.

음주로 인한 에스컬레이터 부주의 사고는 충무로역?신대방역?이수역 등에서 많이 발생했다. 정부 방침에 따라 에스컬레이터 탑승 시 유모차나 수레 등 큰 짐을 휴대할 수 없으나 내용이 널리 알려지지 않아 승객들이 거리낌 없이 이용하던 게 원인으로 풀이된다.

공사는 사고 예방을 위해 ‘손수레?보행보조기 등 큰 짐을 든 승객은 에스컬레이터 대신 엘리베이터!’라는 이용예절 방침을 정하고 이를 널리 알릴 방침이다.

지난 달 22일 5호선 아차산역?천호역 에스컬레이터 탑승구 앞에 대신 이용 가능한 엘리베이터 위치를 알리는 홍보물을 한국승강기안전공단 국민참여단과 함께 부착했으며 11월부터는 사고 발생건수 상위 30개 역사를 대상으로 엘리베이터 위치 알림을 확대할 예정이다.

김석호 서울교통공사 영업본부장은 “큰 짐을 들고 에스컬레이터를 탑승하다 발생하는 사고는 자칫 대형 사고로 발생할 우려가 큰 데다 대부분 개인 부주의로 인해 발생하기에 피해자와 민·형사상 분쟁이 발생할 가능성도 있다”며 “승객 여러분께서도 안전을 위해 짐이 많을 때는 꼭 엘리베이터를 이용해 주시고, 주변 분들에게도 널리 알려주시길 부탁드린다. 아울러 몸이 불편하신 분들은 보호자와 함께 이동해 주시길 바란다”고 말했다.

