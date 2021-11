대가성 금품받은 광주시장 전 수행비서, 검찰 송치

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 이용섭 광주시장 전직 수행비서들이 민간 업체로부터 대가성 금품을 받고 시 주최 행사에서 특혜를 준 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

광주 서부경찰서는 2일 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 이 시장의 수행비서 A씨와 B씨를 검찰에 송치했다고 밝혔다.

이들에게 금품을 전한 민간 업자 2명에 대해서도 부정 청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(김영란법) 위반 혐의를 적용해 송치했다.

수행비서들은 민간 업자로부터 시 주최 행사의 대행업체로 선정되도록 해달라는 청탁을 받고 수천만 원의 금품을 받은 혐의를 받는다. 실제 해당 업체는 대행사로 선정된 바 있다.

수행비서들은 2년여간 현금을 비롯해 승용차 리스비용, 오피스텔 거주비 등을 받은 것으로 조사됐다.

이들 4명 모두 혐의에 대해서 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "여러 증거를 바탕으로 대가성이 있다고 판단하고 있다"고 밝혔다.

