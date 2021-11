정세균 "이재명이 바로 민주당…국민이 주인되는 나라, 대장정 시작"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선 경선 후보였던 정세균 전 국무총리가 2일 이재명 대선후보를 향해 "이재명이 바로 민주당"이라면서 "새로운 역사를 위해 함께 하겠다"고 말했다.

이날 정 전 총리는 서울 송파구 올림픽 경기장에서 열린 '민주당 제20대 대선 선대위 출범식'에 참석해 선대위 상임고문 축사를 하는 자리에서 이같이 말했다.

정 전 총리는 "국민이 주인이 되는 나라의 대장정을 시작하겠다"고 선포하면서, 경선 경쟁자였던 이 후보를 적극 지지하고 나섰다.

정 전 총리는 "현재는 기득권 세력에 '사람사는 나라'가 아니라, 반칙과 특권이 있는 구시대에서 발버둥치고 있다"며 "다시 정치검찰의 나라, 수구언론의 나라, 재벌공화국으로 돌아갈 수 없다"고 강조했다. 그러면서 "어떻게 이어온 민주정부인가. 정의로운 나라를 위해 촛불의 염원으로 만든 나라"라며 "결코 참담했던 세월을 잊어선 안된다"고 했다.

정 전 총리는 "개혁의 역사는 전진해야만 한다"며 "여야 후보 중 누가 그런 나라를 만들 유일한 사람이겠는가"라고 반문했다. 이에 객석에서는 "이재명"을 외치며 호응했다.

정 전 총리는 "이재명이 바로 민주당"이라면서 "우리 모두는 이제 이재명이다. 저 정세균도 새로운 역사를 위해 동지들과 함께해 반드시 승리하겠다"고 강조했다.

