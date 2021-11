오세훈 서울시장이 2일 오후 '서울형 공유어린이집'으로 운영 중인 영등포구 양평동 늘해랑어린이집을 찾아 어린이 교육프로그램에 참여하고 있다. '서울형 공유어린이집'은 초저출생 문제를 해결하기 위해 오세훈 시장이 제시한 보육 공약사업으로 도보이용권에 있는 3~5개 국공립·민간·가정어린이집을 하나의 공동체로 묶어 아이들을 함께 키우는 공동보육모델이다./김현민 기자 kimhyun81@

