여가부, '청소년 국제회의 온라인 교육 콘텐츠' 배포

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부와 한국청소년활동진흥원은 청소년의 국제 소통 역량 강화를 위해 ‘청소년 국제회의 온라인 교육 콘텐츠’를 제작해 3일부터 배포한다.

청소년 국제회의 온라인 교육 콘텐츠는 청소년들이 다소 어렵게 느낄 수 있는 국제회의에 쉽게 접근할 수 있도록 정보를 제공한다. 국제회의에 관심 있는 청소년은 여성가족부와 청소년교류센터 유튜브 또는 청소년지도사 종합정보시스템 온라인 연수원에서 무료로 수강할 수 있다.

온라인 교육 콘텐츠는 국제회의 전반에 대한 기초 이론 강의와 실전적용에 관한 내용(총 6강)으로 구성돼있다. 청소년 국제회의, 국제회의 정의와 종류, 국제회의 의사규칙, 토론과 협의, 발언문 작성법과 발언 태도, 국제회의 주요 표현 등을 담았다. 영상과 함께 볼 수 있는 안내서(워크북)에는 온라인 강의 요약과 추가 설명 자료, 활동안이 포함돼있다.

여가부는 2008년부터 매년 유엔(UN) 총회 제3위원회 등 주요 국제회의에 청소년 대표단을 파견해 여성과 아동, 사회개발 등 다양한 의제에 대해 토론하고, 발표할 수 있는 기회를 제공하고 있다. 청소년이 국제적 역량을 강화하고, 국제사회 의사결정과 실행과정에 참여할 수 있는 기회를 확대해 나갈 예정이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr