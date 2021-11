3D프린팅 응용제품 시장 확대, 특허출원 ‘연평균 40%↑’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 3D프린팅 응용제품 시장 확대와 맞물려 관련 특허출원도 큰 폭으로 늘어나는 추세다.

3D프린팅 응용제품은 물건의 형상·기능·재료의 특성에 따라 3D프린팅 기술을 적용해 맞춤형으로 제품을 제작한 것을 말한다.

이를 테면 최근 마라톤 세계기록 보유자인 케냐의 엘리우드 킵초게는 도쿄올림픽에서 폴리우레탄 소재를 3D프린팅해 제작한 신발을 신고 대회에 참가, 금메달을 목에 걸었다. 엘리우드 킵초게는 자신의 발모양에 맞춰 다공성 구조로 제작한 신발로 경기력을 높였다는 평가를 내놓기도 했다.

또 영국의 레스토랑 ‘푸드잉크’는 세계 최초로 모든 음식을 3D 프린터로 만들어 서비스 하고 있다.

이처럼 3D프린팅 기술이 각 분야에서 접목·활용되는 사례가 늘면서 국내에서도 전통산업인 기계부품은 물론 의료, 식품 등 다분야에 3D프린팅 기술을 접목한 제품을 시장에 내놓는 사례가 늘어나고 있다.

특히 각 업계는 3D프린팅 응용제품으로 시장을 선점하기 위한 기술개발과 함께 특허 경쟁에도 힘을 쏟고 있다.

실례로 특허청에 따르면 3D프린팅 응용제품 관련 국내 특허출원은 2013년 47건에서 2018년 254건으로 연평균 40% 늘었다. 세부 응용 분야별로는 기계부품 분야의 출원건수가 458건으로 전체의 42.0% 비중을 차지했다.

또 의료분야 247건(22.6%), 전기전자 95건(8.7%), 소비재 93건(8.5%), 자동차 82건(7.5%), 항공우주 47건(4.3%), 건설건축 29건(2.7%), 식품 24건(2.2%) 등의 순으로 비중이 높은 것으로 확인된다.

3D프린팅 응용제품 분야의 출원인 국적별 현황에선 내국인 출원이 457건(42%), 외국인 출원 634건(58%)으로 외국인이 우세했다. 다만 외국인의 출원은 2013년 38건에서 2018년 130건으로 연평균 28%의 증가율을 보인 반면 같은 기간 내국인 출원은 9건에서 124건으로 연평균 69%의 증가율을 나타내 전세 역전 가능성을 내비쳤다.

내국인 출원 현황에선 중소기업 144건(32%), 대학 119건(26%), 연구소 92건(20%), 개인 70건(15%), 대기업 32건(7%) 등의 순으로 집계된다.

이를 토대로 특허청은 3D프린팅 응용제품 관련 내국인 출원이 중소기업, 대학·연구소에 집중(전체의 78%)되는 경향을 보이며 이들 주체를 중심으로 3D프린팅 응용 기술개발이 활발하게 진행되고 있는 것으로 분석한다.

3D프린팅 응용제품 관련 다출원 기업에는 한국생산기술연구원(36건), 한국기계연구원(13건) 등 정부출연연구소(내국인 출원 기준)와 HP(25건), NIKE(22건), Stratasys(20건), Boeing(17건) 등 다국적 대기업(외국인 출원 기준)이 포진했다.

특허청 스마트제조심사팀 이상호 심사관은 “3D프린팅은 별도의 금형 없이 3D 설계 데이터를 기반으로 맞춤형 다품종 소량생산이 가능해 수요증가에 따른 시장 확대가 점쳐진다”며 “이는 곧 관련 특허출원 증가로도 이어져 국내 기업이 글로벌 시장 선점을 위해 특허 포트폴리오를 구축할 필요가 커지는 상황”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr