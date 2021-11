[아시아경제 박지환 기자] 랩지노믹스 랩지노믹스 084650 | 코스닥 증권정보 현재가 27,400 전일대비 550 등락률 +2.05% 거래량 180,292 전일가 26,850 2021.11.02 10:58 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제비트코인 6천만원대 돌파... 관련주 고공 행진 속 숨겨진 종목 공개!랩지노믹스, 차세대 면역항암제 플랫폼 기대…글로벌 제약사 대비 경쟁우위 close 는 올해 3분기 연결기준 잠정 영업이익이 295억원으로 전년 동기 대비 189.2% 증가했다고 2일 공시했다.

같은 기간 매출액은 535억원으로 99.8% 증가했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr