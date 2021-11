바스프, 韓 엔지니어링 플라스틱 이노베이션 센터 개소

엔지니어링 플라스틱 연구개발(R&D) 역량 강화

[아시아경제 황윤주 기자] 한국바스프가 자동차, 가전 등에 사용되는 '엔지니어링 플라스틱' 연구개발(R&D) 역량을 강화하고, 울트라폼 등 관련 제품 영업도 확대한다.

한국바스프는 2일 안산에 새로운 연구개발(R&D) 시설인 '엔지어링 플라스틱 이노베이션 센터(EPIC Korea·이노베이션 센터)'를 개소한다고 밝혔다. 신설된 이노베이션 센터는 기존 R&D 팀에 바스프가 최근 인수한 솔베이의 폴리아마이드 사업부를 흡수해 만들어졌다. 여기에 '전자 소비재 혁신 센터(CECC)'까지 통합한다.

이는 바스프가 아태지역에서의 연구개발 역량과 영업을 한층 더 강화하겠다는 의지로 해석된다. 이노베이션 센터는 폴리아미드(PA), 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT), 폴리옥시메틸렌(POM) 등 다양한 범위의 폴리머 소재에 대한 재료시험이 가능하다. 또 새로운 시험방법을 설계하여 고객 프로젝트를 더욱 섬세하게 지원할 수 있고, 난연 및 조색 제품개발 역량도 강화했다. 특히 e-모빌리티 및 전기·전자(E&E) 부분의 시장 수요에 대응 가능한 점도 눈에 띈다.

이노베이션 센터는 각 R&D 팀과 그들의 혁신 역량 및 신소재 평가팀을 하나의 조직으로 통합해 효율성을 키웠다. 더불어 상하이에 소재한 R&D 팀과의 시너지 효과를 통해 아시아 지역 내 국가들에 더욱 효율적으로 제품 및 응용기술을 공급할 예정이다.

특히 '울트라폼' 연구개발 역량을 강화했다. 울트라폼은 소비자가전, 자동차, 의료기기 등에 주로 사용되는 엔지니어링 플라스틱 소재로, 울트라폼 수요 기업들이 대부분 아태 지역에 몰려있다.

이노베이션 센터 개소 과정에서 눈에 띄는 점은 국내 최초로 '전자 소비재 혁신 센터(CECC)'를 설치했다는 점이다. CECC는 제품 개발, 최첨단 품질관리 시스템, 제품 테스트 및 복합현실 경험 등을 결합한 점이 특징이다. 소비자가전 브랜드와 OEM 업체들의 차세대 혁신을 위한 소재 솔루션을 지원하는 원스톱 선진 제조 생태계를 구축할 수 있다. 이를 통해 고객들은 CECC의 기술장비를 통해 첨단의 엔드 투 엔드(end-to-end) 소재 솔루션 제작을 직접 경험해볼 수 있다.

바스프 아태지역 기능성 소재 사업부문 총괄 앤디 포슬트웨이트(Andy Postlethwaite) 사장은 "새로운 이노베이션 센터인 EPIC Korea는 고객들의 혁신적 솔루션 개발을 지원하겠다는 바스프의 의지를 분명히 보여준다"며 "통합된 사업부의 풍부한 노하우를 활용하여 보다 혁신적인 고객중심적 소재 솔루션을 개발하고 고객들과 더 많은 프로젝트를 추진하도록 노력할 것"이라고 전했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr