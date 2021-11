[아시아경제 박지환 기자] 에프엔에스테크 에프엔에스테크 083500 | 코스닥 증권정보 현재가 13,150 전일대비 500 등락률 +3.95% 거래량 148,466 전일가 12,650 2021.11.02 10:57 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[특징주]에프엔에스테크, 삼성전자와 반도체 재사용 연마 패드 공동 개발 '급등'[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11일 close 는 2일 258억원 규모의 OLED 제조용 기계장치 공급 계약을 체결했다고 공시했다.

계약 상대방은 삼성디스플레이다. 이번 계약은 지난해 연결 기준 매출액의 28.09%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr