‘반값수수료’ 다윈중개, 소프트뱅크벤처스·패스트벤처스서 30억 투자 유치

[아시아경제 류태민 기자] 프롭테크 스타트업 다윈중개가 벤처투자 시장에서 자금을 확보해 서비스 고도화에 나선다.

2일 다윈중개는 소프트뱅크벤처스, 패스트벤처스 등으로부터 30억원 규모의 프리 시리즈 A 투자를 유치했다고 밝혔다. 다윈중개는 '집 내놓을때 중개수수료 0원, 집 구할때 중개수수료 반값'이라는 슬로건으로 부동산 중개시장을 혁신하고 있는 스타트업이다. 소비자에게는 낮은 수수료 혜택을 공인중개사에게는 비싼 1층 사무실과 광고비가 없어도 부동산 중개가 가능한 온라인 중개 플랫폼을 제공하고 있다.

다윈중개는 서비스 시작 6개월만에 월간 활성 이용자수(MAU) 30만명을 돌파하는 등 높은 성장세를 보이고 있다. 이번 투자 유치를 통해 올 하반기에는 아파트, 오피스텔 위주의 사업 영역을 원룸, 빌라 등 주택 전반으로 확대할 계획이다. 내년 초에는 상가 및 사무실에 대한 서비스도 추가할 예정이다.

또한 ‘30만원으로 부동산 창업 아카데미’라는 신입 중개사 양성 프로그램을 출시해 시장에 양질의 신입중개사들을 지속적으로 공급한다는 계획이다.

강동석 소프트뱅크벤처스 부사장은 “다윈중개가 연간 10조원 규모의 국내 부동산 중개 시장에서 데이터와 기술을 활용해 주요한 온라인 플랫폼으로 자리매김할 것으로 기대한다”고 말했다.

김석환 다윈중개 대표는 “이번 투자 유치를 통해 대부분의 중개업무를 컴퓨터와 휴대폰으로 처리할 수 있는 IT 기반 중개 인프라 구축에 나설 계획”이라면서 “재건축 사업성 분석, 개발호재 분석 등 어려운 부동산 정보를 보다 쉽게 제공해 정보의 비대칭으로 인해 부동산 재테크에 뒤쳐지는 사람들이 없도록 하겠다”고 밝혔다.

