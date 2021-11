[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자는 신규 회원가입 고객에게 배달 피자 할인 쿠폰과 사이드디시를 무료 제공하는 ‘도미노스데이’를 진행한다고 2일 밝혔다.

자체 홈페이지 신규 가입 회원 및 미주문 회원을 대상으로 피자 주문 시 ‘배달 30% 할인 쿠폰’과 ‘블랙타이거 슈림프 피자 라이스볼’ 1개를 무료로 증정한다.

라이스볼 무료 혜택과 배달 30%할인 쿠폰은 이벤트 기간 내 피자 1판 이상, 선착순 1만명에게 지급된다. 배달 30% 할인 쿠폰은 오는 7일까지 사용 가능하다. 단 라이스볼 무료 혜택은 오늘까지만 받을 수 있다.

사이드디시 반값 행사를 제외한 제휴 및 여타 할인은 중복 불가하며 일부 매장은 제외된다.

