[아시아경제 임혜선 기자] 오뚜기는 ‘순후추라면 사골곰탕맛’을 봉지면으로 출시했다고 2일 밝혔다.

‘순후추라면 사골곰탕맛’은 하얀 국물요리에 후추를 뿌려먹는 소비자 취향을 반영한 국물라면이다. 이번 신제품은 올해 초 선보인 용기면의 인기와 소비자들의 봉지면 출시 요청에 힘입어 선보이게 됐다고 회사 측은 설명했다.

‘순후추라면 사골곰탕맛’은 1974년 출시한 오뚜기의 스테디셀러 ‘순후추’를 별첨스프로 구성한 제품이다. 여기에 부드럽고 찰진 식감의 면과 푸짐한 대파 건더기가 어우러져 느끼하지 않고 개운한 맛을 즐길 수 있다.

레트로 감성을 강조한 포장지도 눈에 띈다. 기성세대에게는 어린 시절의 추억을, 젊은 층에게는 색다른 재미를 선사하기 위해 기존 오뚜기 ‘순후추’의 패키지 디자인을 봉지면 포장에 그대로 적용한 것이 특징이다.

