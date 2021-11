"테디베어에 티파니 커플링까지"…빼빼로데이 공략 나선 편의점

[아시아경제 김유리 기자] 편의점 업계가 11월11일 빼빼로데이를 앞두고 다양한 협업 프로모션과 경품 이벤트를 선보인다.

CU는 '곰 시리즈'를 앞세웠다. CU는 2일 편의점 최초로 테디베어 테마파크 테지움과 협업해 오리지널 테디베어 인형과 빼빼로, 초코바 등이 담긴 '테디베어 인형 3종' 등을 1만 개 한정 수량으로 판매한다고 밝혔다. 1982년 미국에서 만들어져 세계적으로 사랑받고 있는 케어베어 상품도 3000개 한정으로 준비했다. '케어베어 인형 쇼핑백'엔 빼빼로 등과 함께 케어베어 인형이 들어있으며 '케어베어 빼빼로', '케어베어 모둠'은 각각 케어베어 미니 등신대와 스티커가 동봉돼 있다.

곰표 협업 상품도 준비했다. '곰표 미니캐리어'는 13인치 흰색 캐리어에 곰표 커스텀 스티커와 빼빼로 9종을 담은 상품이다. 천연 소재인 황마로 만든 패키지에 빼빼로를 가득 담은 '곰표 쥬트백 2종'과 크라프트지로 만든 이색 패키지에 담긴 '곰표 빼빼로' 등도 준비했다. 라이브방송도 진행한다. CU는 오는 4일 오후 8시부터 한 시간 동안 CJ온스타일 라이브쇼핑 채널에서 곰표 미니캐리어 1000개를 온라인 단독으로 판매한다.

CU는 "지난해 코로나19 상황 속에서도 빼빼로데이 행사 기간 관련 상품 매출이 직전해 대비 22.0% 신장했다"며 "올해 빼빼로데이에도 총 50여종의 다양한 차별화 상품을 선보일 것"이라고 말했다.

GS25는 카카오프렌즈 캐릭터 '춘식이'와 손잡았다. '춘식이빼빼로'는 낱개상품 4종과 세트상품 9종으로, 모든 패키지에 '춘식이'가 그려져 있다. 세트상품에는 '춘식이' 스티커, 책갈피, 펜, 저금통, 달력, 라텍스 밴드 등 다양한 굿즈가 동봉됐다. 오는 10일까지 카카오페이로 '춘식이빼빼로' 13종 구매 시 페이포인트 50%가 적립된다.

이밖에 '월드콘', '싸이월드', '빅이슈', '사랑의 열매' 등 인기 브랜드와 손잡고 다양한 협업 상품을 선보인다. '빅이슈빼빼로' 3종과 '사랑의열매빼빼로' 4종은 사회공헌 실천의 일환으로 기획됐으며 판매를 통해 얻은 수익금 일부가 기부돼 사회 취약 계층을 위해 쓰인다. '싸이월드빼빼로' 2종은 뉴트로(New+Retro) 느낌을 담았다. '월드콘빼빼로' 3종은 새로움을 찾는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 위한 상품으로 기획됐다.

세븐일레븐은 최근 MZ세대에게 인기를 끌고 있는 캐릭터 '무직타이거'와 '잔망루피' 등을 패키지 디자인에 활용한 상품을 단독으로 선보인다. 무직타이거는 자유로운 삶을 지향하는 호랑이(뚱랑이) 캐릭터이며, 잔망루피는 '뽀로로'에 등장하는 캐릭터다.

무직타이거 디자인을 활용한 리사이클백, 에코백, 캐리어에 빼빼로가 함께 구성된 이색상품도 만날 수 있다. 빼빼로 12개가 들어있는 뚱랑이 리사이클백, 빼빼로·초콜릿 등을 담은 무직타이거 에코백, 뚱랑이 미니캐리어에 빼빼로를 한데 담은 세트상품 등을 선보인다. 와인과 빼빼로를 세트로 구성한 상품을 비롯해 롯데시네마 영화관람권이나 음료쿠폰을 랜덤으로 받을 수 있는 '롯데시네마 럭키박스'도 선보인다.

이마트24는 명품 주얼리 브랜드 티파니의 커플링 등을 경품으로 내걸었다. 오는 14일까지 빼빼로데이 행사 상품(22종)을 구입하면 추첨을 통해 티파니 커플링, 나이키 커플신발, 호텔 숙박권 등 커플 아이템을 선물로 제공한다.

비트윈 빼빼로를 포함한 행사상품(22종)을 결제하면서 이마트24 모바일 애플리케이션(앱) 통합바코드를 스캔해 스탬프 2개를 적립하면 경품 행사에 자동 응모된다. 추첨을 통해 총 109명에게 티파니 커플링(2명), 나이키 커플신발(2명), 조선호텔 숙박권(5명), 롯데제과 월간과자 소확행팩 5개월 이용권(100명) 등을 선물한다. 당첨자는 11월19일 이마트24 앱에서 발표한다.

이마트24는 "이번 행사를 위해 지난 8월 임직원 300여명을 대상으로 '빼빼로데이에 커플들을 위한 선물로 어떤 것이 좋을까?'라는 내용의 설문조사를 진행했다"며 "그 결과 커플링, 커플 운동화, 호텔숙박권·놀이공원 이용권이 '베스트3'를 차지했다"고 말했다.

커플 메신저 앱 '비트윈'과 손잡고 '비트윈 빼빼로' 2종도 선보인다. 비트윈 빼빼로를 구입한 후 비트윈 앱에 인증샷을 업로드 한 뒤 해당 화면을 캡처해 자신의 인스타그램에 인증샷을 올리면, 추첨을 통해 커플이 같이 쓸 수 있는 아이패드 미니6(퍼플, 2대)를 2명에게 선물로 주는 경품 행사도 펼친다.

