G마크 인증 식품 등 도 우수상품 27개 제품 특별판매

[아시아경제 라영철 기자] 오는 6일과 7일 양일간 오전 8시 30분부터 오후 5시 30분까지 경기 북부 청사 내 도로(경기평화광장)에서 경기도 G마크 인증 식품과 우수 중소기업 제품 총 27종 상품을 '승차 구매(Drive-through)' 방식으로 판매한다.

정해진 동선을 따라 차에서 내리지 않고도 상품 주문부터 결제, 물품 수령까지 할 수 있다. 차량 없이 나들이 나온 시민은 도보 이동형(Walking thru) 방식으로 구매할 수 있다.

네이버 쇼핑 라이브에서는 주말 이틀간 오후 1시부터 2시까지 판매 물품 중 느타리버섯, 사과즙, 사과주스, 된장(3년 숙성)을 온라인으로 구매할 수 있다.

또한 이틀 동안 저녁 6시부터 잔디운동장에서는 사전 예약 관람객을 대상으로 '자동차 극장'도 운영할 예정이다.

