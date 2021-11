공수처, 오늘 '고발 사주' 핵심 손준성 첫 소환조사

[아시아경제 김형민 기자] 윤석열 전 검찰총장 재직시절 검찰이 여권 인사들을 겨냥해 고발을 야당에 청탁했다는 이른바 '고발사주' 의혹의 핵심 인물, 손준성 대구고검 인권보호관이 2일 고위공직자범죄수사처(공수처)에 처음 나가 조사 받는다.

법조계에 따르면 공수처는 이날 오전 중 손 검사를 피의자 신분으로 불러 조사한다. 조사를 하루 앞둔 전날 공수처와 손 검사측은 소환조사 시각과 일정, 계획 등을 함구하며 긴장된 분위기를 보였다.

고발사주 의혹이 불거지고 손 검사가 공수처에서 조사를 받기는 이번이 처음이다. 수사가 본격화된 지난 9월10일 이후 약 두 달 만이다. 공수처는 그간 소환조사를 위해 손 검사와 일정을 조율해 왔다. 손 검사가 변호사 선임 문제 등으로 조사에 소극적인 태도를 보이면서 신경전도 있었다. 공수처는 체포영장과 구속영장을 연이어 청구했다가 법원에서 기각되기도 했다.

하지만 최근 손 검사가 조사에 적극적으로 임하겠다는 자세를 보이며 이날 소환조사가 성사됐다. 조사 일자도 손 검사측이 먼저 제안한 것으로 알려졌다.

손 검사는 고발장이 작성되고 전달된 경위를 밝힐 핵심인물이다. 그는 지난해 4월 대검찰청 수사정보정책관으로 일하며 부하 검사들에게 여권 인사들에 대한 고발장 작성과 근거 자료 수집을 지시하고 김웅 국민의힘 의원 등과 공모해 고발을 사주한 혐의를 받는다.

공수처는 이날 조사에서 이 사건의 제보자인 조성은 씨가 김웅 의원으로부터 전달받은 텔레그램 메시지상 '손준성 보냄'이 꼬리표가 달린 점을 근거로 손 검사의 사건 개입 여부를 추궁할 것으로 보인다. 지난해 4월께 손 검사와 함께 일한 A검사가 텔레그램 메시지에 첨부돼 있던 내용과 같은 판결문을 검색한 경위에 대해서도 손 검사에게 물을 수 있다.

공수처는 손 검사에 대한 조사를 통해 의혹 규명의 전환점을 마련해야 한다. 손 검사에 대한 구속영장을 재청구할 수 있는 여건을 만들고 이번 주에 소환될 가능성이 있는 김웅 의원에 대한 조사에 대한 밑그림도 그려야 한다. 공수처는 지난 달 27일 손 검사에 대해 청구한 구속영장이 법원에서 기각되면서 부실수사에 대한 우려와 비판을 받고 있다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr