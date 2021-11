[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 목원대는 총학생회 행사 예산 일부를 교내 특별장학금으로 지급키로 했다고 1일 밝혔다. 특별장학금 재원은 총 2000만원이다. 이는 총학생회장이 320만원을 기부하고 총학생회 측이 행사 예산 일부인 1680만원을 교내 학생에게 지급될 특별장학금으로 전환해 줄 것을 요청하면서 마련됐다. 특별장학금은 학생 100명에게 20만원씩 생활비 장학금으로 지급될 예정이다. 목원대 권혁대 총장(오른쪽)과 총학생회 전세휘 회장(왼쪽)이 특별장학금 기탁식을 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 목원대 제공

