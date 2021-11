순천시, 사회적 가치 실현 위한 행사 개최

순천만 달빛 야시장에서 사회적경제 주간행사 개최

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 지난달 30일 순천만 달빛 야시장 일원에서 ‘2021 사회적경제 주간행사’를 개최했다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 시민들에게 사회적경제기업의 성과와 가치를 공유하고, 사회적경제계에 응원과 희망의 메시지 전달하기 위해 생산자와 소비자, 행정이 함께하는 착한소비 퍼포먼스 등으로 꾸며졌다.

장애인스포츠댄스, 청소년공연으로 꾸며진 식전행사와 사회적경제인 공로상 시상 등 기념식과 소셜경매, 토크쇼, 체험부스와 이벤트 퀴즈 등이 마련됐다.

시 관계자는 “이번 행사를 통해 시민들에게 사람중심의 가치와, 공동체 이익을 추구하는 사회적 경제에 대한 인식을 높아지는 계기가 되기를 바란다”며 “앞으로도 더 많은 사회적경제기업이 활성화 되도록 지원하고, 시민들과의 연대와 상생을 통해 사회적경제 기업의 가치를 널리 알리고 확산해 나가겠다”고 말했다.

한편, 시는 사회적경제 조직에 대한 적극적인 지원과 협력으로 전남도 내에서 가장 많은 242곳의 사회적경제기업을 육성·관리하고 있다.

