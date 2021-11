카카오게임즈, '오딘' 개발사 라이온하트 스튜디오 지분 추가 인수

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오게임즈가 게임 개발사 라이온하트 스튜디오에 추가 지분 투자를 단행한다. 라이온하트 스튜디오는 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) '오딘: 발할라 라이징'의 개발사다.

카카오게임즈 유럽 법인은 라이온하트 스튜디오의 지분 약 30.37%를 인수하는 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 투자는 글로벌 사업 경쟁력을 확대하기 위해서다. 카카오게임즈는 오딘의 글로벌 판권 계약을 진행, 해외 시장 서비스를 담당할 예정이다.

카카오게임즈는 2018년 8월 라이온하트 스튜디오와 첫 파트너십을 맺었다. 이후 2020년 5월 추가로 전략적 투자를 진행했고, 지난 6월 협업 프로젝트 오딘을 국내 시장에 선보였다. 오딘은 17주 연속 국내 구글 플레이 및 애플 앱스토어 매출 1위를 차지하며, 올해 최고 흥행을 이끌고 있다.

조계현 카카오게임즈 대표는 "두 회사가 긴밀한 관계를 구축해 국내의 안정된 서비스는 물론, 글로벌 시장에서도 좋은 서비스를 선보일 수 있도록 총력을 기울이겠다"고 말했다.

