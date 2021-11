美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복

미국 3대 지수 모두 사상 최고가 경신

기관 매수세에 코스닥 1000선 턱밑까지 오르기도

[아시아경제 공병선 기자] 코스피가 기관의 매수세에 힘입어 장 초반 강보합을 나타내고 있다. 미국 3대 지수는 사상 최고가를 경신하는 등 관련 호조가 국내 증시에도 긍정적 영향을 미치는 것으로 풀이된다.

1일 오전 11시1분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.45%(13.51포인트) 상승한 2984.19를 기록했다. 이날 오전 10시24분 2991.81까지 오르기도 했다.

미국 증시의 호조가 국내 증시로도 이어지는 모습이다. 지난달 29일(현지시간) 미국 3대 지수는 모두 사상 최고가로 장을 마감했다. 다우존스30평균지수는 전 거래일 대비 0.25%(89.08포인트) 상승한 3만5819.56으로 거래를 마쳤다. S&P500지수는 0.19%(8.96포인트) 상승한 4605.38, 나스닥은 0.33%(50.27포인트) 상승한 1만5498.39로 장을 마감했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “공급망 문제와 높은 인플레이션 등 악재가 있었지만 미국 기업들이 잘 견뎌낸 것으로 알려지면서 반발 매수세가 유입됐다”며 “여전히 글로벌 경기 둔화에 대한 우려가 있지만 주요 20개국(G20) 정상회담에서 관련해 적극적으로 대응할 것이란 소식도 긍정적으로 작용했다”고 설명했다.

기관의 매수세가 거세다. 기관은 3217억원을 순매수했다. 개인과 외국인은 각각 1063억원, 2059억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 은행의 상승폭은 1.11%로 가장 컸다. 이어 의약품(1.09%), 의료정밀(1.06%), 건설업(0.93%), 운수창고(0.88%) 등 순이었다. 섬유의복(-0.42%), 전기가스업(-0.41%), 종이목재(-0.31%), 화학(-0.09%) 등 순으로는 하락했다.

강세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 106,000 전일대비 3,000 등락률 +2.91% 거래량 1,709,592 전일가 103,000 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합거래대금 급감 코스피…10월 하루 평균 11.7兆, 1년 내 최저SK·LG·롯데·스타벅스 일경험 기회…국민취업지원제 시동 close 의 상승폭은 3.40%로 가장 컸다. 이어 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 63,700 전일대비 600 등락률 +0.95% 거래량 534,557 전일가 63,100 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감 close (1.27%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 880,000 전일대비 9,000 등락률 +1.03% 거래량 20,896 전일가 871,000 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합국내 증시 모두 약세...'삼천피·천스닥 붕괴'코스피, 장초반 하락 전환 3000선 아래로...코스닥도 1000선 붕괴 close (1.03%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,300 전일대비 500 등락률 +0.72% 거래량 6,008,852 전일가 69,800 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 외국계 증권사 '삼성전자 목표주가' 하향"후대를 위한 AI 컴퓨팅, 에너지 효율화 고민해야"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (0.86%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 407,500 전일대비 500 등락률 +0.12% 거래량 162,730 전일가 407,000 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고국내 증시, 오후에도 약세 지속...'삼천피·천스닥' 아래로 close (0.37%) 순으로 올랐다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 717,000 전일대비 17,000 등락률 -2.32% 거래량 138,941 전일가 734,000 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 [단독] 포스코케미칼, 미국에 해외 첫 양극재 공장 짓는다기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고 close (-1.77%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,500 전일대비 600 등락률 -0.71% 거래량 536,464 전일가 85,100 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 현대캐피탈, 기아 고객 위한 'K-솔루션' 출시기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고 close (-0.35%) 순으로는 떨어졌다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 827,000 전일대비 9,000 등락률 -1.08% 거래량 133,845 전일가 836,000 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 [단독] 포스코케미칼, 미국에 해외 첫 양극재 공장 짓는다기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합지속가능기술·AI 공동개발…LG화학, UNIST와 협약 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 564,303 전일가 125,500 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 208,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 174,187 전일가 208,000 2021.11.01 11:45 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합3분기 어닝시즌 중간점검, 47%가 깜짝 실적코스피, 상승 출발 '3020선' 회복...코스닥도 오름세 close 는 보합을 나타냈다.

같은 시간 기준 코스닥은 전 거래일 대비 0.59%(5.85포인트) 상승한 998.18을 기록했다. 이날 오전 9시57분 999.67까지 오르기도 했다.

기관의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 기관은 578억원을 순매수했다. 개인과 외국인은 각각 339억원, 82억원을 순매도했다.

강세를 나타낸 업종이 다수다. 출판·매체복제의 상승폭은 3.45%로 가장 컸다. 이어 디지털콘텐츠(2.73%), IT S/W & SVC(2.09%), 제약(1.79%), 기타서비스(1.50%) 등 순이었다. 섬유·의류(-1.63%), 종이·목재(-1.59%), 일반전기전자(-1.31%), IT부품(-1.05%), 금융(-0.94%) 등 순으로는 떨어졌다.

상승한 시총 상위 10개 종목이 다수다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 109,000 전일대비 5,100 등락률 +4.91% 거래량 678,936 전일가 103,900 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 '2970선' 턱걸이...천스닥도 붕괴국내 증시 모두 약세...'삼천피·천스닥 붕괴' close 의 상승폭은 5.10%로 가장 컸다. 이어 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 43,650 전일대비 1,550 등락률 +3.68% 거래량 650,253 전일가 42,100 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 '2970선' 턱걸이...천스닥도 붕괴국내 증시 모두 약세...'삼천피·천스닥 붕괴' close (3.33%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 115,600 전일대비 2,300 등락률 +2.03% 거래량 110,520 전일가 113,300 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 '2970선' 턱걸이...천스닥도 붕괴국내 증시, 오후에도 약세 지속...'삼천피·천스닥' 아래로 close (1.85%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 82,600 전일대비 1,700 등락률 +2.10% 거래량 546,921 전일가 80,900 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 '2970선' 턱걸이...천스닥도 붕괴국내 증시, 오후에도 약세 지속...'삼천피·천스닥' 아래로 close (1.73%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 85,800 전일대비 6,000 등락률 +7.52% 거래량 4,236,536 전일가 79,800 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 '2970선' 턱걸이...천스닥도 붕괴 close (0.25%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 183,500 전일대비 700 등락률 +0.38% 거래량 1,251,739 전일가 182,800 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]위메이드, 블록체인 타고 고공행진기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (0.05%) 순으로 올랐다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 399,700 전일대비 10,200 등락률 -2.49% 거래량 117,711 전일가 409,900 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 '2970선' 턱걸이...천스닥도 붕괴 close (-1.93%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 378,400 전일대비 2,500 등락률 -0.66% 거래량 12,667 전일가 380,900 2021.11.01 11:45 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합"반도체·배터리 소재 1~2년 집중투자"…SK머티리얼즈·SK㈜ 합병 주총 통과코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 '2970선' 턱걸이...천스닥도 붕괴 close (-0.84%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 177,100 전일대비 700 등락률 +0.40% 거래량 84,073 전일가 176,400 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합양시장 막판 내리막…코스피 3009에 마감장 초반 코스피·코스닥 보합권 close (-0.11%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 182,600 전일대비 1,500 등락률 -0.81% 거래량 324,457 전일가 184,100 2021.11.01 11:46 장중(20분지연) 관련기사 기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합국내 증시, 오후에도 약세 지속...'삼천피·천스닥' 아래로국내 증시 모두 약세...'삼천피·천스닥 붕괴' close (-0.05%) 순으로는 하락했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr