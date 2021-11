현대캐피탈, 기아 고객 위한 'K-솔루션' 출시

기아 모닝부터 K9까지

이용단계에 따른 특화서비스 패키지로 제공

[아시아경제 기하영 기자]현대캐피탈이 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,400 전일대비 700 등락률 -0.82% 거래량 534,899 전일가 85,100 2021.11.01 11:43 장중(20분지연) 관련기사 美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복기관 매수세에…코스피 장초반 2980대 강보합외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고 close 경차와 프리미엄 라인 포함 주요 차종 이용 고객에게 혜택을 제공하는 'K-솔루션' 프로그램을 출시했다고 1일 밝혔다.

이 프로그램은 현대캐피탈 자동차리스 상품으로 업계 최초 공식 제휴 프로그램이다. 기아 차량을 이용하는 고객 대상으로 신차 선택, 차량 이용, 재이용에 이르는 모든 차량 이용 단계에 걸쳐 특화된 혜택과 서비스를 패키지로 제공한다.

선택 가능한 차종은 모닝, 레이 등 경차(K-솔루션 라이트)와 스팅어, 모하비, K9 등 프리미엄 라인(K-솔루션 프리미엄)까지 다양하다. 고객은 월 납입금만으로 각종 세금 및 부대비용, 차량정비 등 자동차리스의 장점을 유지하면서 복잡한 과정과 고민 없이 편리하게 차량을 이용할 수 있다.

K-솔루션으로 신차 이용 시 썬팅, 블랙박스, 코일매트, 유리막코팅 등 신차 필수 패키지를 시중가 대비 최대 67% 할인된 금액으로 제공받을 수 있다. 또 경차 이용고객에게 1년간 매월 90리터에 한해 리터당 300원의 주유비 할인혜택을, 프리미엄 차종 이용고객에게는 K-솔루션 이용 기간 동안 횟수 제한 없이 광택, 유리막코팅, 실내클리닝 등 프리미엄 차량케어 서비스를 최대 69% 할인가로 제공한다.

이 프로그램은 만기 시 연장·매입·반납 중 선택할 수 있으며, 만기 3개월 전후 기아의 전기차를 리스 혹은 렌트로 재이용할 경우 첫 월 납입금에서 200만원을 할인해 준다.

현대캐피탈은 K-솔루션 출시 기념으로 다양한 프로모션도 진행한다. 연말까지 모닝, 레이를 선택한 K-솔루션 라이트 고객에게 첫 월 납입금 50만원을 할인해 주고, 스팅어, 모하비, K9 차종을 선택한 K-솔루션 프리미엄 이용 고객에게는 첫 월 납입금 100만원 할인과 유리막코팅, 차량용 공기청정기를 무료로 제공한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr