한화시스템, '메타버스'로 신입·경력 개발자 면접 진행

[아시아경제 정현진 기자] 한화시스템 ICT 부문이 메타버스를 활용해 올해 하반기 신입·경력 개발자 채용을 진행했다고 1일 밝혔다.

이번 채용은 서류 전형, 코딩 테스트, 1차·2차 면접 전형, 건강검진 절차를 밟았다. 지난 13~15일에는 경력직, 27~29일에는 신입 개발자 대상으로 메타버스 플랫폼인 게더타운에서 1차 팀장 면접과 2차 사업부장·임원 면접이 이뤄졌다. 한화시스템은 ▲Java(자바) 개발 ▲Abap(아밥) 개발 ▲ ICT 개발·운영 ▲클라우드 운영 ▲SAP 모듈운영 등 총 5개 개발직무에서 두 자릿수 인원을 채용할 예정이다.

한화시스템 ICT 부문은 코로나19 사태를 계기로 지난해 9월 '스마트워크 체제'로 전환, 원격근무·화상회의·메타버스 교육 등 업무 전반을 비대면과 디지털 기반으로 혁신했다. 지난해부터 면접 전형을 화상시스템으로 치러왔으며 지난달부터 메타버스 방식을 도입했다. ICT 부문과 함께 방산 부문도 신입사원 사내교육훈련(OJT) 프로그램을 메타버스로 진행하고 있다.

조상제 한화시스템 인사지원실장은 "지원자들의 편의와 안전을 고려한 다양하고 유연한 디지털 채널 활용을 확대해나갈 것"이라며 "한화시스템은 단계적 일상 회복(위드 코로나)이 이행되도, 면접과 채용설명회 등에서 메타버스 플랫폼 활용을 지속할 예정"이라고 말했다.

