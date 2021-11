'K-방역물품 기술개발' 50개 中企 선정, 2년간 최대 6억원 지원

방역현장 의료진 애로 해소, 안전한 국민생활 실현할 혁신 방역물품·기기 개발 기대

[아시아경제 김종화 기자] 중소벤처기업부는 2일 '2021년 현장수요 맞춤형 방역물품 기술개발'을 지원할 50개 과제를 선정했다고 밝혔다.

중기부는 올해 초에 방역 현장 의료진 수요를 반영해 코로나19 펜데믹에 효과적으로 대응하고 중소벤처기업의 창의·파괴적 기술혁신을 견인하기 위해 '현장수요맞춤형 방역물품 기술개발 사업'을 마련했다.

지난 상반기 247개 중소기업이 지원해 10.3:1의 경쟁률을 보였으며, 이번 하반기 공모에서도 197개 중소기업이 지원해 7.6:1의 경쟁률을 기록하면서 방역물품 기술개발 사업에 대한 중소·벤처기업의 높은 관심을 확인할 수 있었다.

이 사업의 기술개발은 감염병 대응 의료진 현장 수요를 반영한 '지정공모형' 방식과 기업의 창의적인 아이디어에 바탕을 둔 '자유응모형' 2가지 방식으로 2년간 최대 6억원을 지원한다.

올해 선정된 과제는 코로나19 방역 현장 의료진의 애로를 해소하면서 일반국민의 생활방역 수준을 향상시키는 등 코로나19 감염 위기로부터 국민 안전과 편익 증진에 크게 기여할 것으로 기대된다.

특히 의료진과 피검사자 공간 분리를 통해 검체채취가 가능한 '비대면 바이러스 검체채취 로봇 시스템'과 방호복 탈의 시 추가 감염의 위험을 낮출 수 있는 '진공식 탈의 부스' 과제가 선정돼 올해부터 기술개발을 본격 추진한다. 이를 통해 병원과 진료소 등 감염병 관련 방역체계의 질적 수준을 제고하고 의료종사자의 2차 감염 위험성도 크게 감소할 것으로 예상된다.

공기중 감염원 전파 차단과 바이러스 탐지를 위한 '분포 진단 시스템', 광센서를 통해 오염원 등을 살균하는 장치인 '방역 조명체' 등 공장, 체육시설과 같은 다중밀집 이용시설에 설치·활용해 2차 감염의 위험성을 낮출 수 있는 방역물품·기기가 개발될 예정이다.

원영준 중기부 기술혁신정책관은 "모범사례로 평가받고 있는 우리나라 방역체계 중심에는 중소벤처기업의 제품이 중추적인 역할을 수행하고 있다"면서 "중기부가 지원한 혁신 방역물품·기기가 감염병으로부터 국민의 생명과 안전을 보호하고 의료현장뿐만 아니라 국민 일상생활도 견고한 방역체계를 구축하도록 지속적으로 지원할 계획"이라고 말했다.

사업참여와 관련한 자세한 내용은 중기부 누리집과 중소기업 기술개발 종합관리시스템을 통해 확인할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr