쉐보레, 가을 프로모션 11월까지 연장…트래버스 최대 500만원 혜택

트래버스·말리부 콤보 할부 적용시 각각 250만원·180만원 현금 지원

[아시아경제 이기민 기자] 쉐보레가 지난달에 이어 이달에도 '쉐보레와 함께하는 행복한 가을!' 프로모션을 시행한다고 1일 밝혔다.

트래버스, 말리부 구매 고객을 대상으로 36개월 무이자 할부 혜택을 제공하며 할부와 현금 지원이 결합된 콤보 할부를 통한 구매 시 트래버스 250만원, 말리부 180만원의 현금 지원 혜택을 제공한다.

스파크와 트레일블레이저를 콤보 할부로 구매하면 각각 30만원, 50만원의 혜택이 지원된다.

또한 7년 이상 된 노후 차량을 보유한 트래버스, 말리부 구매 고객에게 각각 30만원, 20만원을 지원한다.

특히 트래버스의 경우 쉐보레 재구매 할인, 유류비 지원 및 기타 프로그램 등을 모두 적용하면 최대 500만원까지 혜택을 받을 수 있다.

정정윤 한국GM 국내영업본부 정정윤 전무는 "늦가을로 접어드는 11월을 맞아 무이자 할부, 현금 지원 등 고객 맞춤 혜택을 마련했다"며 "이러한 혜택을 통해 더 많은 국내 고객들이 단계적 일상 회복과 더불어 가을철 야외 활동에 최적인 트래버스 등 쉐보레의 제품을 직접 경험해볼 수 있기를 바란다"고 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr