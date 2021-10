일렉트로룩스, 무선청소기 '얼티밋홈 900' 출시…"먼지 99% 흡입"

[아시아경제 정현진 기자] 스웨덴 종합가전기업 일렉트로룩스가 프리미엄 무선청소기 '얼티밋홈 900'을 출시한다고 1일 밝혔다.

이 제품은 고속 디지털 인버터 모터를 탑재해 바닥 먼지를 99% 흡입하는 것이 특징이다. 다른 제품 대비 5배 이상 더 강해진 파워 흡입을 하며 한국식 마루바닥에 특화된 플러피 소재의 파워프로 롤러가 먼지와의 밀착력을 높여주어 닦아내 듯 청소하고 메인 롤러를 둘러싼 사이드의 'ㄷ'형의 브러쉬가 롤러와 바닥 사이에 에어스피드를 발생시켜 먼지를 흡입해준다.

일렉트로룩스는 LED 물걸레 노즐을 처음 선보였다. LED 라이트 기능이 탑재된 동급 최저 높이(62㎜)의 물걸레 노즐이 소파 밑이나 침대 밑 등 어둡고 낮은 부분까지 청소해준다. 물걸레 패드도 세탁기 사용이 가능한 극세사 섬유가 더해졌다. 또 LED 강모 노즐, UV 베드 노즐, 펫&헤어 노즐까지 여러 노즐을 제공한다.

이 제품은 25.2V의 고용량 HD 리튬이온 배터리를 듀얼로 탑재해 최대 120분까지 연속 사용이 가능하며 손잡이 부분의 상단 디스플레이를 통해 배터리 잔량, 모드 변경, 필터 청소 알림 등을 확인할 수 있다. 탈부착 가능한 자석형 거치대 '롤인 롤아웃', 스탠드에서 바로 핸드 유닛만 분리할 수 있는 '핸드 릴리즈', 허리를 숙이지 않고도 쉽게 노즐 분리가 가능한 '풋 릴리즈' 등 사용자를 배려한 디자인을 설계했다고 일렉트로룩스는 설명했다.

얼티밋홈 900은 마호가니 브론즈, 소프트 샌드, 인디고 블루, 쉘 화이트, 어반 그레이, 그라나이트 그레이 등 총 6가지 컬러로 출시되며 소비자 가격은 제품 타입에 따라 68만9000~104만9000원이다. 전국 하이마트, 이마트, 백화점 등 오프라인 채널과 네이버, G마켓 등의 다양한 온라인 몰을 통해 만나볼 수 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr