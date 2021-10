문전일 DGIST 부총장, 기계로봇항공산업 발전 유공 대통령표창 수상

[아시아경제 김봉수 기자] 대구경북과학기술원(DGIST)은 문전일 연구부총장 겸 융합연구원장이 지난달 27일 산업통상자원부 주최 '2021 로보월드' 및 '기계로봇항공산업 발전 유공 포상식'에서 대통령표창을 수상했다고 1일 밝혔다.

문 부총장은 제3차 지능형로봇기본계획 수립과 실행을 통한 로봇산업 성장 견인의 공로를 인정받았다. 제조생산 공정에서의 로봇 도입 촉진, 관련 규제 혁신 로드맵 마련 등 로봇산업 육성 및 다양한 산업 분야 간 협력에 기여했다. 2018년 국내 로봇기업의 해외진출 교두보 마련을 위해 중국 항저우에 '한국로봇센터'를 개소해 운영 중이기도 하다.

문 부총장은 “로봇 도입 촉진과 규제혁신 로드맵 수립에 대한 성과를 인정받은 결과라 생각한다”며 “코로나19 이후 다양한 비대면 서비스가 늘어나며 감염위험이 적은 로봇의 활용도가 나날이 넓어지고 있는 만큼, 다양한 산업 분야에서의 로봇 활성화를 위해 계속해서 노력하겠다”고 말했다.

