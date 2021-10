이마트24, 연말 역대급 와인 행사…“100만병 판매 목표”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 와인 최고 성수기인 연말 2달 동안 100만병 판매를 위해 역대급 와인 행사를 진행한다고 1일 밝혔다.

이마트24는 올해 1월~10월까지 210만병의 와인을 판매했다. 이는 매출 기준 전년동기대비 2배 이상 증가한 수치다. 올해 목표인 300만병 판매를 위해서는 남은 두 달 동안 90만병 이상을 판매해야 한다.

이달의 와인으로 130년 전통의 이탈리아 와인명가 '피치니'에서 만드는 가성비 프리미엄 데일리 와인 '피치니 파트리알레 750ml'를 판매한다. 또한 올해 2월 이달의 와인으로 선정돼 와인 커뮤니티를 달궜던 '푸나무 쇼비뇽 블랑 750ml'도 선보인다. 이달의 프리미엄 와인으로는 ‘샤토 생 미셸 인디언 웰스 카베르네 소비뇽 750ml’를 준비했다.

이마트24는 100여종의 와인에 대해 역대 11월 중 가장 많은 행사 상품과 할인 혜택을 적용한 균일가 이벤트를 진행한다. 이번 행사에서 고객들은 2병 구매 시 최대 48% 할인된 가격으로 여러 가지 와인을 즐길 수 있다.

이마트24 관계자는 “연말 와인을 찾는 고객의 만족감을 높여 지속 구매 할 수 있도록 이달의 와인과 균일가 할인 혜택을 기획했다”며 “매력적인 와인을 더 매력적인 가격으로 준비한 만큼 고객들의 큰 호응이 기대된다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr