[아시아경제 오현길 기자] 동양생명 동양생명 082640 | 코스피 증권정보 현재가 6,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,960 2021.11.01 08:11 장시작전(20분지연) 관련기사 동양생명, '새로운 수호천사' 브랜드 캐릭터 공개'유죄' 보험사기…소송해도 부당이득 다 못 찾아하락장에도 몸값 뛰는 '숨은 보석주' close 은 신규 캐릭터 공개를 기념해 카카오톡 이모티콘을 무료로 배포하는 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

동양생명 카카오톡 이모티콘은 신규 캐릭터 5종을 활용한 이모티콘은 캐릭터들의 귀여운 매력을 담아내면서 일상에서 많이 사용하는 감정을 표현했다.

동양생명 인스타그램 공식 계정 DM으로 이모티콘을 신청하는 메시지를 남기면 선착순 1000명에게 이모티콘 쿠폰 번호를 발급할 계획이다. 다운로드 받은 이모티콘은 30일간 사용 가능하다.

동양생명은 지난달 '언제나 가까이에서 사람들을 돕고 행복하게 하는 일에 진심인 수호천사' 의미를 담은 신규 캐릭터를 공개한 바 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr