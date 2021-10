"라방으로 만나는 K-뷰티" CJ올리브영, KOTRA 협업 특별 판촉전

11월 한 달간 글로벌몰서 'K-뷰티 특별 판촉전'

K-뷰티 전문 유튜버 협업 라이브 커머스 편성

[아시아경제 김유리 기자] CJ올리브영은 '2021 코리아세일페스타'와 연계, 'K-뷰티 특별 판촉전'을 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 K-뷰티 세계화를 위해 코트라(KOTRA)와 추진 중인 협력 사업의 일환이다. 양사는 지난 9월29일, 국내 유망 중소·중견기업의 화장품 수출 활성화를 위한 업무협약을 체결, K-뷰티 특별 판촉전과 케이박스(K-Box) 구독 서비스를 추진하기로 뜻을 모았다.

11월 한 달간 올리브영 글로벌몰에서 진행하는 'K-뷰티 특별 판촉전'은 국내 중소 협력사 100여곳과 함께한다. K-뷰티 대표 카테고리인 마스크팩과 스킨케어를 중심으로 '아비브', '비플레인', '가희' 등 인기 브랜드를 최대 77% 할인 판매한다. 올리브영은 이들을 해외 150여개국 소비자에게 소개하는 동시에 다양한 마케팅 활동을 지원하며 실질적인 매출 향상을 도모한다는 계획이다.

행사 기간 동안 총 네 차례에 걸쳐 라이브 커머스를 진행한다. 구독자 약 28만명을 보유한 K-뷰티 전문 유튜버 '수뷰티(Soo Beauty)'와 유튜브 생방송을 통해 판촉전 대표 상품을 소개하며 전 세계 각지의 소비자와 생생한 소통을 펼칠 예정이다.

'케이박스(K-Box) 구독 서비스'도 공식 출시를 앞두고 있다. 올리브영은 오는 3일까지 신진 브랜드 주력 상품으로 구성한 케이박스를 북미와 유럽, 아시아 지역 30여개 바이어사에 발송한다. 이후 바이어와 국내 중소기업 간 미팅을 주선하며 판로 개척에 나설 계획이다. 이번 케이박스는 해외 고객의 관심이 높은 스킨케어와 마스크팩, 두 가지 종류로 구성했다. 올리브영 클린뷰티 브랜드 '더랩바이블랑두'를 비롯해, '나인위시스', '다자연' 등이 담겼다.

올리브영 관계자는 "전 세계적인 쇼핑 축제를 앞두고 소비가 활성화될 것으로 기대되는 가운데 침체된 K-뷰티에 다시 한번 활력을 불어넣기 위해 이번 행사를 기획했다"며 "올리브영은 우수한 품질의 국내 브랜드를 발굴해 해외에 소개하면서 동반 성장을 실현하고 한국 화장품의 세계화를 가속화할 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr