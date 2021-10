충남, 지역 숙박업소 예약 ‘할인쿠폰’ 지원

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도는 1일부터 지역 숙박업소를 예약해 이용할 때 할인혜택을 받을 수 있는 ‘대한민국 숙박대전(지역편)’을 시작한다고 밝혔다.

이 사업은 코로나19로 경영상 어려움을 겪는 지역 관광업계를 돕고 국민의 휴식과 치유를 지원할 목적으로 도와 문화체육관광부, 한국관광공사가 공동으로 추진한다.

대한민국 숙박대전은 이날 오전 10시부터 시작된다. 사업에 참여하는 온라인 여행사 9곳을 통해 숙박업소를 예약할 때 개인당 1회에 한해 할인쿠폰을 지급받는 방식이다.

할인쿠폰을 사용해 투숙할 수 있는 날짜는 이달 9일~30일이며 7만원을 초과하는 숙박 상품을 결제할 때 5만원 상당의 숙박 할인쿠폰을 적용받을 수 있다.

쿠폰을 발급받은 후에는 유효시간(당일 오전 10시부터 익일 오전 7시) 내 숙박시설 예약에 사용해야 한다.

시간 내 사용하지 않거나 예약 취소 등으로 사용하지 못한 경우엔 자동 무효 처리된다.

도 관계자는 “이번 사업은 코로나19로 침체된 지역관광업계를 지원할 목적으로 추진된다”며 “도는 앞으로도 위드 코로나 등 변화하는 관광 트렌드에 맞춰 지역 특화 콘텐츠를 발굴·개발해 관광객을 유치해 나갈 것”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr