日총선 NHK 출구조사 “자민·공명당 정권 유지 확실”

[아시아경제 류태민 기자] 31일 치러진 일본 중의원(하원) 총선에서 연립 여당인 자민·공명당이 과반 의석인 233석 이상을 유지할 것이라는 예측이 나왔다.

일본 NHK 방송은 이날 오후 8시 투표 종료 직후 출구조사 결과 “자민당과 공명당이 239~288석을 확보할 것으로 예측됐다”고 밝혔다. 자민당은 212~253석, 연정 파트너인 공명당은 27~35석을 각각 얻을 것으로 전망됐다. 이번 총선의 승패 기준으로 꼽히는 자민당 단독 과반 확보는 불확실한 상황이다.

출구조사 예측대로라면 전체 465석 중 305석(65.6%)를 점하고 있던 자민·공명당 의석은 줄어들겠지만 연정은 유지된다. 중의원 해산 전 자민당은 59.4%인 276석(지역구 210석, 비례대표 66석), 공명당은 29석(지역구 8석, 비례대표 21석)을 각각 차지하고 있었다.

NHK출구조사 결과 제1야당인 입헌민주당(해산 전 110석)은 99~141석을 확보할 것으로 예상됐다. 이외에도 우익 성향의 야당인 일본유신회(11석)는 34~47석, 공산당(12석) 8~14석, 국민민주당(8석) 7~12석을 각각 얻을 것으로 예상된다.

