김진태, "현장은 범죄자가 쇼하러 가는 곳 아냐"‥ 이재명비리 특위, 현장 검증 예고

"대장동 송전탑 지하화 사업 조건 빼줬다는 말도 들려"

"'아무 말 잔치'는 대장동 논란을 다른 논란으로 덮으려는 꼼수"

[아시아경제 라영철 기자] 김진태 '이재명비리 국민검증특별위원회' 위원장(국민의힘 춘천 갑 당협위원장)이 "현장은 범죄자가 쇼하러 가는 곳이 아니다"라며 "이재명 특위에선 조만간 범죄 현장 한 곳에 현장 검증하러 가겠다"라고 밝혔다.

김 위원장은 31일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이재명 후보가 대장동에 가서 오히려 공익 환수 모범 사례이고 '빨간당'이 가져갈걸 막았다고 자랑했다"면서 "설마 빨간색이 국민의힘을 지칭하는 것인가? 이 요설은 그냥 봐줄 수가 없다"라며 이같이 경고했다.

이어 "시행업자가 도로·공원 등 기반시설을 만들어 기부채납 하는 건 어느 개발사업에서도 다 하는 거다"며 "그것을 조건부로 허가해 주는 것이지 공익 환수했다고 큰소리 칠 일이 전혀 아니다"라고 일갈했다.

그러면서 "오히려 대장동 송전탑 지하화(500억 원 소요)가 사업 조건이었는데 은근슬쩍 빼줬다는 말까지 들린다"라며 이 후보의 주장을 일축했다.

김 위원장은 또 "진상은 성남시민이 가져갈 개발이익을 이재명이 화천대유에 몰빵 해준 것이다"라며 "기부채납 한 걸 제외하면 성남시가 현금으로 받은 건 1800억(지하화로 빼줬으면 1300억 원)이고, 화천대유가 받은 건 언론에 보도된 8500억 원 이상이다. 이런데도 최대의 치적 소리가 나오나?"라고 힐난했다.

앞서 지난 29일 국민의힘 '이재명비리 국민검증특별위원회'는 총 23인의 위원으로 구성한 위원회를 공식적으로 출범했다.

총괄팀장은 1팀장인 박수영 의원이며 금융 관련 의혹을 담당하는 2팀장은 윤창현 의원, 지역 현안 의혹을 담당하는 3팀장은 김은혜 의원, 행정 관련 의혹을 담당하는 4팀장은 김형동 의원이 맡았다.

이재명비리 특위는 이재명 후보에 관련된 대장동과 백현동 특혜, 황무성 전 사장 강제 퇴진, 변호사비 대납, 정신병원 강제 입원, 지역 조폭과의 연루 등 의혹에 대한 진실 규명에 나선다.

내달 2일 이재명비리 특위는 백현동 현장 방문을 진행한다.

한편, 이재명 후보가 최근 잇따라 당과 조율 안 된 의제를 내세우면서 적잖은 파장이 일고 있다.

본격적인 대선 행보를 시작한 이 후보는 '음식점 총량제', '주 4일제' 등 설익은 의제를 언급했다는 비판과 함께 논란이 이어지고 있다.

이를 두고 야권을 비롯한 정치권 안팎에선 이 후보가 '대장동 개발 비리 의혹 늪'에서 빠져나오려고 이목을 다른 곳으로 돌리는 이른바 '논란을 논란으로 덮는 꼼수 전략을 펴고 있다'는 해석도 나온다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr