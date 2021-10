[기하영의 생활 속 카드]최저신용자 위한 '햇살론 카드', 누가 어떻게 발급받나

신용평점 하위10% 위한 카드

27일부터 7개 카드사서 순차적 출시

이용한도 최대 200만원, 카드론 등 이용제한

요즘 세상에 신용카드 한두 장 없는 사람이 있을까요. 현대사회에서 마음만 먹으면 누구나 카드를 가질 수 있는 세상이 됐습니다. 신용카드는 일상생활에 더없는 편리함을 가져다 줬습니다. 이제 어딜 가든 신용카드나 스마트폰을 통해 결제하는 사람들을 쉽게 볼 수 있습니다. 수요가 늘어난 만큼 다양한 혜택을 지닌 카드들도 하루가 멀다 하고 쏟아지고 있죠. 이에 아시아경제는 매주 '생활 속 카드' 코너를 통해 신상 카드 소개부터 업계 뒷이야기, 카드 초보자를 위한 가이드 등 우리 소비생활과 떼려야 뗄 수 없는 카드와 관련된 다양한 이야기를 전합니다.

신용평점 하위 10% 최저신용자도 최대 200만원 한도 내에서 발급 가능한 '햇살론카드'가 지난 27일 출시됐습니다. 서민취약계층의 결제편의성을 높이고, 신용카드 이용혜택을 제공하기 위한 정책서민금융상품인데요. 신청대상부터 방법, 혜택까지 정리해봤습니다.

누가 어떻게 신청하나

햇살론카드는 가처분소득이 연 600만원 이상, 개인신용평점 하위 10% 이하(10.27일 기준, KCB 기준 655점, NICE 기준 724점 이하)이면서 보증신청일 기준 개인 신용카드를 갖고 있지 않은 사람이 신청할 수 있습니다. 이와 함께 서민금융진흥원 금융교육 포탈에서 햇살론카드 필수교육 3과목을 모두 이수해야합니다.

카드 신청은 서금원에 보증신청 후 심사를 거쳐 보증약정을 체결한 경우 가능한데요. 보증신청은 서금원 애플리케이션(앱) 또는 서민금융통합지원센터 방문을 통해 할 수 있습니다. 센터방문을 위해서는 사전예약이 필요한 만큼 빠른 신청을 원한다면 앱으로 신청하는 편이 낫습니다. 보증신청을 통해 보증약정을 체결했다면, 7개 협약 카드사(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·우리·하나카드)에서 신청·발급이 가능합니다.

이용한도 월 최대 200만원, 카드론은 불가

이용한도는 최대 월 200만원입니다. 상환의지지수와 신용도 등을 감안한 보증심사에 따라 보증금액을 차등 부여합니다. 상환의지지수는 신용·부채 개선정도와 신용도 상승노력 등을 기반으로 평가하는데요. 카드 이용한도는 교통, 통신비 등 무승인 결제 등을 감안해 보증한도보다 낮게 운영됩니다.

햇살론 카드는 1인당 1개 카드만 허용되며 현금서비스나 카드론 등 카드대출이 불가능합니다. 이와 함께 할부기간 제한(최대 6개월), 가족카드와 후불하이패스카드 발급이 제한됩니다. 리볼빙, 분할납부, 해외결제와 단란주점, 카지노 등 유흥·사행업종 등에서도 이용할 수 없습니다.

연회비 2천원에서 1만원까지…7개 카드사 혜택 달라

카드 혜택은 각 사별로 차이가 있습니다. 신한·삼성·KB국민·현대·롯데·우리카드는 지난 27일 햇살론카드를 출시했고요, 하나카드 역시 다음 달 중순께 상품을 선보일 예정입니다.

연회비는 2000원부터 1만원까지 다양합니다. 롯데카드의 연회비가 2000원으로 가장 낮고, 신한·삼성카드는 5000원, 나머지 KB국민·현대·우리·하나카드는 1만원입니다.

할인율이 가장 높은 곳은 삼성카드입니다. 전월실적이 필요하지만 삼성카드는 쇼핑, 생활 편의 영역, 의료에서 각각 최대 15%(월 7000원) 결제일 할인 혜택을 제공합니다. 쇼핑은 할인점·온라인쇼핑몰·올리브영·다이소 등이고 생활편의영역은 커피전문점·편의점·배달앱 등입니다. 전월실적에 따라 30만원 이상 시 7%, 60만원 이상 시 15% 할인을 제공합니다.

신한카드는 동네 슈퍼, 잡화점 등 생필품 구매가 가능한 중소형 생활유통점(백화점 및 주요 할인점 제외)에서 이용금액의 7%를 할인해줍니다. 또 커피, 제과점 업종에서 10%를 할인 받을 수 있으며, 주말에는 복합쇼핑몰과 3대 마트(이마트, 홈플러스, 롯데마트)에서도 10% 할인을 제공합니다. 월 할인한도는 전월 30만원 이상 이용 시 1만2000원, 전월 60만원 이상 이용시 2만원입니다.

현대카드는 전월실적 30만원 이상 시 생활편의영역(대중교통, 편의점, 대형할인점) 1% 할인, 그 외 가맹점 0.5%할인을 제공합니다. 할인한도는 제한이 없고, 코스트코 이용·현대카드 라이브러리 입장 등 특화서비스도 받을 수 있습니다.

KB국민카드는 전 가맹점 0.5% 적립에 전월실적 30만원 이상 시 슈퍼·마트·편의점에서 0.5% 추가 적립혜택을 제공합니다. 월 적립한도는 기본·추가적립 합쳐 2만점입니다. 우리카드는 이동통신·대중교통·커피·영화 3% 적립, 백화점·할인점·온라인쇼핑·주유 1% 적립, 그 외 가맹점 0.8% 적립혜택을 줍니다. 전월실적 30만·60만·120만원에 따라 각각 1만·2만·5만점을 제공합니다.

롯데카드와 하나카드는 전월실적과 월 할인·적립한도 조건이 없는 대신 우대혜택이 단순합니다. 롯데카드는 온라인 업종에서 1% 할인, 기타 업종에서 0.5% 할인을 제공하고요. 하나카드는 모든 가맹점 0.7% 적립, 디지털 페이결제 1.0% 적립혜택을 줍니다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr