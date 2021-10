[포토] 운영 종료한 서울시 1호 코로나19 백신예방접종센터

31일 서울 성동구 코로나19 백신예방접종센터에서 관계자들이 철거작업을 하고 있다. 지난 30일 운영을 종료한 서울시 1호 성동구 코로나19 백신예방접종센터는 개소 이후 추석연휴와 공휴일 하루를 제외하고 평일과 토요일 포함해 한 차례 쉼없이 무사고 운영으로 213일의 임무를 마쳤다./김현민 기자 kimhyun81@

