진중권 "김종인 발언, '홍준표가 되면 안 된다'는 의미"

[아시아경제 권서영 기자] 진중권 전 동양대 교수가 김종인 전 국민의힘 비대위원장의 발언과 관련해 "사실상 홍준표가 되면 안 된다"는 뜻을 표현한 것이라고 해석했다.

앞서 김 전 위원장은 29일 고(故) 노태우 전 대통령 빈소에서 "이번 대선은 이재명 후보와 윤석열 전 검찰총장의 경쟁이 될 것"이라고 언급한 바 있다. 이에 국민의힘 대선 예비주자 홍준표 의원은 "도사 나오셨다"라며 불편한 감정을 그대로 드러내기도 했다.

이에 진 전 교수는 같은 날 CBS라디오 '한판 승부'에 출연한 자리에서 "(김 전 위원장의 말에) 두 가지 의미가 섞여 있는 듯하다"라며 "(첫 번째로는) 아직 윤 전 총장이 조금 더 앞서가고 있는 것 같지만, 홍 의원이 무섭게 추격해오는 만큼 제동을 걸기 위한 시도였던 것 같다"라고 평했다. 이어 "두 번째로는 그 바탕에 홍 의원이 되면 안 된다는 심리가 깔린 것으로도 생각한다"라고 풀이했다.

이날 함께 방송에 출연한 정치평론가 김수민 씨는 "그래도 홍 의원이 당선된다면 김 전 위원장을 예우하려고 하지 않을까 생각했다"라면서도 "홍 전 의원이 '영남 지역 당원들이 김 전 위원장을 좋아하지 않는다', '도사 한 분 나왔다' 등의 표현을 통해 세게 질렀다"라며 두 사람의 사이가 틀어졌음을 지적했다.

또 김씨는 "홍 의원이 토론에서 유승민 전 의원에게 경제부총리를 제안했다"라며 "이는 국무총리가 비어 있다는 의미"라고 해석했다. 그는 "(홍 의원의) 발언을 볼 때 김 전 위원장은 아닌 것 같다"라며 "홍 의원의 마음속 국무총리감은 누구일지 궁금하다"라고 덧붙였다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr