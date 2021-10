[포토]광진구, 핼러윈데이 대비 건대 맛의 거리 캠페인 및 현장점검

젊은 층과 외국인 몰리는 건대 맛의 거리에서 방역수칙 준수 홍보 캠페인 및 현장 점검

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)는 29일 일상회복의 방역고비가 될 수 있는 핼러윈데이를 앞두고 방역수칙 준수 홍보 캠페인 및 현장점검을 실시했다.

이번 캠페인은 10월31일 핼러윈데이를 대비, 젊은 층과 외국인이 많이 찾는 건대 맛의 거리를 대상으로 선제적인 방역 강화 조치의 일환으로 추진됐다.

민·관·경 합동으로 광진구재난극복협의회 및 자율방재단 등 민간단체와 경찰이 함께 참여, 마스크 착용 등 기본 방역수칙 준수와 더불어 젊은 층의 선제검사 및 백신접종률 제고를 위한 홍보활동을 펼쳤다.

또 구는 이날 지역내 27개의 파티룸을 대상으로 현장점검에 나섰다. 방역수칙 안내 및 이행상태 확인, 밀폐된 공간에서의 무분별한 파티모임 등을 점검, 방역수칙 위반사항이 확인된 영업소에 대해서는 운영중단, 과태료 부과 등 강력한 행정조치를 취할 방침이다.

김선갑 광진구청장은 “이번 핼러윈 기간이 일상회복의 중요한 변곡점이 될 수도 있는 만큼 그 동안 지켜왔던 방역이 한순간에 무너지지 않도록 방역수칙 준수 홍보 캠페인과 현장점검을 실시하게 됐다”며 “단계적 일상회복을 앞두고 코로나19 확산 예방에 긴장을 늦추지 않도록 실효성 있는 방역대책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

