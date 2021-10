대장동 다녀온 이재명에…진중권 "조국은 애교, 진짜 독특한 인성"

[아시아경제 황수미 기자] 진중권 전 동양대 교수가 성남 대장동 개발 현장을 찾은 이재명 더불어민주당 대선후보를 향해 "진짜 독특한 인성"이라며 비판했다.

진 전 교수는 29일 자신의 페이스북에 이 후보가 성남 제1공단 근린공원 조성 현장을 방문한다는 내용의 기사를 공유하면서 이같이 말했다.

진 전 교수는 "이분(이 후보)에 비하면 조국은 애교"라며 "비리로 나라가 발칵 뒤집혔는데 그걸 외려 치적이라고 자화자찬을 한다"고 지적했다.

이어 "빵점 맞은 낙제생이 내 식으로 채점하면 백점이니 우등상 달라고 우기는 격"이라고 빗댔다.

앞서 진 전 교수는 전날 또 다른 글에서 이 후보의 대장동 의혹을 저격한 바 있다. 그는 "배임과 뇌물은 동전의 양면이니 사실 큰 그림은 다 나왔다"고 주장했다. 그러면서도 "문제는 이재명이 워낙 용의주도해서 법적으로 빠져나갈 구멍을 다 만들어놨다는 것"이라고 했다.

또 진 전 교수는 황무성 전 성남도시개발공사 사장이 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업본부장으로부터 사퇴 압박을 받았다는 의혹을 언급하기도 했다. 그러면서 "황무성 자르는 방식 보세요. 전형적인 마피아 보스 수법"이라며 "'아수라' 더하기 '캐치 미 이프 유 캔'이랄까"라고 했다.

한편 이 후보는 29일 대장동 개발 사업자가 비용을 부담하는 결합개발 방식으로 조성을 시작한 성남 제1공단 근린공원 공사 현장을 방문했다.

대장동 개발 특혜 의혹이 불거진 이후 이 후보가 관련 현장을 찾은 건 이번이 처음이다. 이는 내달 2일 선대위 출범과 '1호 공약' 발표 등 본격적인 대권 행보를 앞두고 대장동 의혹을 털어내겠다는 의지로 읽힌다.

이 후보는 이날 현장을 둘러본 뒤 취재진과 만나 부동산 정책과 관련해 "고위공직자들은 필수 부동산 외에는 주식처럼 백지신탁제도를 도입해 다 팔든지, 아니면 위탁해 강제 매각하는 제도를 민주당과 함께 만들겠다"며 "부동산 취득심사제, 백지신탁제, 고위직 승진·임용 배제는 조만간 선대위에서 당 후보의 공식 정책으로 만들 생각"이라고 했다.

이어 "하위·중간 공직자와 도시계획·국토개발계획에 관여할 여지가 있는 공직자에 대해서는 부동산 취득 사전심사 제도를 도입해 꼭 필요한 부동산 외에는 취득하지 못하도록 만들겠다"며 "법률이 만들어지지 않더라도 일정 직급 이상 승진이나 임용 시에는 필수 부동산 외에 부동산을 가진 사람들을 제외하는 정책을 시행하겠다"고 했다.

