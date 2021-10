[아시아경제 최동현 기자] 왕이 중국 외교담당 국무위원 겸 외교부장은 "북한과 미국이 적시에 대화를 재개할 것으로 낙관한다"고 밝혔다.

30일 중국 관영 매체 신화통신에 따르면 왕 부장은 이탈리아 로마에서 열린 주요 20개국(G20) 회의를 맞아 전날 열린 한중외교장관 회담에서 "최근 한반도 정세에 일련의 새로운 변화가 나타나고 있다"며 이같이 말했다. 그는 이어 "중국은 남북관계의 개선과 발전을 지지한다"고 부연했다.

그러면서 왕 부장은 "중국 측은 남북 쌍방이 한반도의 주인으로서 긍정적이고 주동적인 역할을 해야 한다고 일관되게 주장해왔다"며 "중국은 한반도 문제의 정치적 해결을 추진하는 데 도움이 되는 모든 노력과 제안을 지지하며, 한반도와 지역의 평화와 안정을 위해 건설적 역할을 지속할 것"이라고 전했다.

