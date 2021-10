軍, 장병 외출 정상화한다…내년 초 부스터샷도 추진

[아시아경제 이준형 기자] 정부가 단계적 일상회복(위드 코로나) 1단계를 시행함에 따라 군도 방역 지침을 단계적으로 완화한다.

서욱 국방부 장관은 29일 제14차 코로나19 전군 주요지휘관 회의를 열고 이같이 결정했다. 이날 회의에는 합참의장, 각 군 참모총장, 해병대사령관, 국군의무사령관 등 70여 명의 지휘관들이 화상으로 참석했다.

국방부는 장병들의 평일 외출을 우선적으로 시행한 후 위험도를 평가하며 점진적으로 확대하기로 했다. 외박은 당분간 통제된다. 휴가는 법령에 따라 정상 시행한다.

앞서 군은 지난달부터 민간보다 강화된 방역지침으로 누적된 장병의 피로감과 높은 백신 접종률을 감안해 부대관리 지침을 일부 완화했다. 군은 지난달 6일 부대원 15%로 제한했던 휴가자 비율을 20%로 늘렸다. 장병 휴가자 비율은 향후 전투준비태세와 방역관리 범위 내에서 탄력적으로 조정된다.

일부 제한됐던 부대 훈련과 교육도 방역 대책을 강구하는 조건에서 정상 시행한다. 하지만 외래강사 초빙, 견학·현장실습은 최소화한다.

장병 면회는 장병의 백신 접종 여부와 상관없이 가능해진다. 단 면회객은 예방접종 완료자나 48시간 내 PCR 검사 음성확인자로 제한된다.

장병을 대상으로 추가접종(부스터샷)도 추진한다. 첫 단계로 다음달 중 군병원 의료진 3000여명을 대상으로 군 자체 추가 접종을 실시한다. 군은 내년 1~2월에 전 장병 50만명을 대상으로 추가접종을 시행할 계획이다.

장병들의 마스크 착용은 계속 유지된다. 서 장관은 "단계적 일상회복은 방역 상황을 안정적으로 관리하면서 일상회복을 향해 나아가는 것"이라면서 마스크 착용, 손 씻기 등 기본적 방역지침 준수를 강조했다.

