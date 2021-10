롯데百, 창립 42주년 기념 '가전 페스타' 연다

내달 1일~14일 가전 특별 프로모션 진행

삼성전자·LG전자 에어컨 할인 판매, 딤채 김치냉장고 단독 특가

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 창립 42주년을 기념해 11월 대표 시즌·역시즌 가전 아이템인 김치냉장고와 에어컨 특별 프로모션을 진행한다고 31일 밝혔다.

롯데백화점은 11월1일부터 14일까지 '롯데백화점 창립 42주년 기념 가전 페스타'를 진행한다. 롯데백화점에 입점된 삼성전자와 LG전자, 위니아 전 매장에서 김치냉장고와 에어컨을 할인 판매하며 다양한 추가 혜택도 제공한다.

롯데백화점의 지난해 김치냉장고 매출은 25% 신장했다. 특히 전체 판매량의 20%가 11월에 집중되며 겨울 가전제품의 대표 아이템으로 자리 잡았다. 이에 롯데백화점은 삼성전자의 비스포크(BESPOKE), LG전자의 오브제 컬렉션, 위니아의 딤채 김치 냉장고의 대표 상품을 프로모션가로 선보인다.

여름시즌 대표 가전제품인 에어컨도 역시즌 할인 행사를 진행한다. 에어컨은 매년 4~6월에 연간 구매량의 40% 이상이 집중되지만, 합리적인 가격에 구매하려는 수요가 증가하며 역시즌 기간인 지난해 11월 롯데백화점의 에어컨 매출은 전년 대비 약 33% 늘었다.

올해 가장 많은 판매량을 기록한 삼성전자의 무풍에어컨을 출고가 대비 최대 17%할인 판매한다. 행사 기간 KB국민·현대카드 구매 시 최대 150만원 추가할인 혜택을 받을 수 있다. 패키지 제품에 한해 '윈도우 핏' 제품도 증정한다.

이동현 롯데백화점 수도권 1지역본부 리빙팀장은 "과거 시즌가전으로 국한되었던 김치냉장고와 에어컨이 다양한 기능과 디자인, 컬러등을 통해 인테리어 기능까지 갖춘 사계절 가전제품으로 자리매김하고 있다"며 "소비자들이 선호하는 다양한 가전제품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 행사를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

