[아시아경제 이지은 기자] 주요20개국(G20)정상회의 참석차 유럽 순방에 나선 문재인 대통령이 첫 공식 일정으로 교황청에서 프란치스코 교황을 단독 면담한다.

문 대통령은 29일 오전(현지시간) 바티칸 교황청을 찾았다.

문 대통령은 교황청 관계자의 접견을 받았으며, 잠시 후 프란치스코 교황을 단독 면담한다.

문 대통령이 교황청을 찾은 것은 2018년 10월 이후 약 3년만으로, 프란치스코 교황에게 방북을 요청할지 여부가 관심을 끈다.

교황은 지난 2018년 문 대통령이 방북을 제안하자 '북한의 공식 초청장이 오면 갈 수 있다'고 했으나 아직 방북이 성사되지 않았다.

