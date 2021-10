[아시아경제 이민지 기자] 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 597,000 전일대비 9,000 등락률 -1.49% 거래량 29,192 전일가 606,000 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 효성티앤씨 제주 해변 친환경 프로젝트 참여[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일[클릭 e종목] "증설에 또 증설…실적 우상향 이어질 효성화학" close 는 계열회사인 Hyosung Spandex(Ningxia)가 한국수출입은행에서 차입한 234억3400만원에 대해 채무보증을 결정했다고 29일 공시했다. 채무보증기간은 2026년 11월 2일까지다.

