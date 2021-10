[아시아경제 이민지 기자] 국도화학 국도화학 007690 | 코스피 증권정보 현재가 67,800 전일대비 500 등락률 -0.73% 거래량 74,663 전일가 68,300 2021.10.29 14:38 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제국도화학, 650억원 규모 서교흥업 주식 취득 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 은 3분기 영업이익으로 565억원을 기록해 전년동기대비 485.9% 늘었다고 29일 공시했다. 매출액은 43.4% 증가한 4087억원을 기록했고 순이익은 432억원으로 536.9% 성장했다.

