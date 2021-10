하이투자증권, 3분기 누계 영업익 1761억...전년도 실적 초과

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 28일 진행된 DGB금융지주 IR을 통해 3분기 연결기준 누계 영업이익 1761억원을 달성했다고 29일 밝혔다. 이는 누계 기준 사상 최대 실적으로 전년 동기 대비 68.0% 증가한 수치다.

3분기 기준 영업이익은 599억원으로 전 분기 대비 6.8% 감소했으나 역대 두 번째로 높은 분기 실적을 기록했다. 연간 누계기준으로는 전년도 영업이익 초과 및 사업 목표를 조기 달성했다.

당기순이익은 1301억원으로 전년 동기 대비 51.5% 증가했으며, 주요경영지표인 자기자본이익률(ROE)은 15.5%로 높은 수익성을 유지했다.

DGB그룹 내 손익 기여도는 26.4%로 전년 동기 대비 1.4%포인트 증가하며 그룹 내 비은행 부문의 실적을 주도하고 있다. 별도기준 누계 영업이익은 1773억원, 당기순이익은 1297억원으로 전년 동기 대비 각각 69.8%, 60.9%가 증가했다.

최대 강점 분야인 투자은행(IB), 프로젝트파이낸싱(PF) 사업의 지속적인 성장과 더불어 전 사업 부문의 영업 호조에 따라 호실적세를 이어간 것이 주효했다는 평가다. IB/PF사업의 순영업수익은 2009억원으로 전년 동기 대비 30.1% 증가했다. 부동산 금융부문은 지속적인 사업 호조에 따라 수익 성장세를 이어 갔다. IB부문에서는 공모 리츠 대표 주관 등의 업무를 진행했다.

적극적인 셀다운 등을 통해 우발채무 관리에도 집중 하고 있다. 자기자본대비 우발채무 비율은 109.4%로 전분기 대비 5.7%포인트 증가했으나, 부동산채무보증비율을 자기자본의 100% 이하로 유지 하도록 하는 금융당국의 규제 기준은 72.7%를 유지하고 있다.

주요 거래로는 가양 자동차 매매단지 PF 등과 하나리치업 제2호·제3호 리츠의 공모 및 석경의료재단 한도병원 인수금융 대표주관 등이 있으며, SK렌터카와 현대삼호중공업 등의 공모채 인수단에도 참여했다.

상품운용 사업의 순영업수익은 695억원으로 전년 동기 대비 127.1% 증가했다. 장외파생 운용 부문과 PI투자 등 고유재산 운용 부문의 평가이익 증가에 따라 상품운용 사업의 수익 규모가 크게 확대됐다.

위탁중개 사업의 순영업수익은 650억원을 기록했다. 전년 동기 대비 6.4% 증가 했으나, 최근 주식 시장거래 대금 위축에 따라 3분기 기준으로는 전분기 대비 14.3% 감소했다.

김경규 하이투자증권 대표는 "전 사업부문의 호조에 따라 연간 사업 목표를 조기 달성하고, 사상 최대의 실적을 갱신하고 있다"며 "지속적인 성장세 유지를 위해 적극적인 리스크 관리와 함께 서울 지역 3번째 복합점포 개설, 하이 7호 스팩 상장 등을 진행해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

