LG전자, 3분기 최대 실적에 강세

[아시아경제 지연진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 1,000 등락률 +0.82% 거래량 995,218 전일가 122,000 2021.10.29 09:50 장중(20분지연) 관련기사 '생활가전의 힘' LG전자, 3Q 매출 분기 사상 최대…첫 18조원 돌파(종합)LG전자 "OLED TV 연간 400만대 판매 무난…매출 비중 32%"[컨콜] LG전자 "삼성 QD 출시, 경쟁 심화되겠지만 OLED 생태계 확대 긍정적" close 가 올해 3분기 호실적에 힘입어 29일 강세를 보이고 있다.

LG전자는 이날 오전 9시30분 기준 전일대비 4500원(3.69%) 오른 12만6500원에 거래되고 있다.

LG전자는 지난 3분기 매출 18조7867억원, 영업이익 5407억원의 실적을 기록했다고 전일 밝혔다. LG전자가 매출 18조원을 넘긴 건 이번이 처음이다.

다만 GM 전기차 리콜 충당금이 반영되면서 영업이익은 1년 전 대비 49.6% 줄었다.

